HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu 4 ay sonra yeniden milletvekili

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 4 aylık aranın ardından yeniden milletvekiliği görevine döndü.

Anayasa Mahkemesi'nin 1 Temmuz'da Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başvurusu üzerine oy birliği ile aldığı “hak ihlali” kararına uyan yerel mahkeme, kararını Meclis Başkanlığı'na gönderdi.



Kararın Meclis Genel Kurulu'nda okunmasıyla birlikte Gergerlioğlu, 4 aylık aranın ardından yeniden milletvekili görevine dönmüş oldu.

Gergerlioğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP'nin Kocaeli Milletvekili olarak Meclis'e girmişti.

2,5 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Bir haberi sosyal medyada paylaşması nedeniyle “Terör propagandası yapmak” suçlamasıyla hakkında dava açılmış ve 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



Bu cezanın kesinleşmesi ve hükmün 17 Mart 2021 tarihinde Genel Kurul'da okunmasıyla birlikte milletvekilliği düşmüştü. Karara itiraz eden Gergerlioğlu, Meclis'te gözaltına alınmış ve 2 Nisan tarihinde de tutuklanarak cezaevine konmuştu.

Bunun üzerine Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu ve Yüksek Mahkeme’nin ‘hak ihlali’ kararı sonrası 6 Temmuz tarihinde tahliye edildi. Kararın Genel Kurul'da okunmasıyla birlikte de milletvekilliği görevine dönmüş oldu.

AYM KARARIYLA MECLİS'E DÖNEN İKİNCİ İSİM



Gergerlioğlu, Enis Berberoğlu’nun ardından Anayasa Mahkemesi kararıyla milletvekilliğine dönen ikinci isim oldu.