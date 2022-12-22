HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü

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TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 'yasama faaliyetlerine katılmadığı' gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesine karar verildi.



Meclis'te 330 kabul oyu çıkarken 42 ret oyu çıktı.



NE OLMUŞTU?

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunması üzerine Güzel hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Güzel'in dokunulmazlığı TBMM tarafından kaldırılmıştı.

İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

YURTDIŞINA KAÇARKEN YAKALANMIŞTI

Güzel'in, "terör örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP Milletvekili Leyla Güven'i Diyarbakır'daki evinde sakladığı da ortaya çıkmıştı.

Semra Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalanmıştı.