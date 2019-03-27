HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisince Diyarbakır’ın Bismil ve Silvan ilçelerinde düzenlenen mitinglere katıldı.



Bismil'deki mitingde partililere seslenen Temelli, insanların ayrıştırılmasına karşı olduklarını ifade ederek, "Biz asla dini siyasete alet etmedik, etmeyeceğiz de. Kürt'üyle, Türk'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, bütün farklılıklarımızla yan yanayız. Farklılıklarımızdan güç alıyoruz. Farklılıklarımızı siyasete alet edenlere, çok güçlü bir cevap vereceğiz. Hep birlikte sandığa gideceğiz. Sandıktan barış çıkacak, demokrasi çıkacak" diye konuştu.



Seçmenlere sandıklara sahip çıkmaları çağrısında bulunan Temelli, şöyle devam etti:



"Bu seçimlerde kimliğimize, irademize hep birlikte sahip çıkacağız. Beş gün kaldı. Bu beş gün boyunca sandıklara gideceğiz, müşahit olacağız. Nerede oyumuzu kullanmamız gerekiyorsa oraya mutlaka gideceğiz. Sandıkları kaçırıyorlar, o sandıklar nereye giderse gitsin, o sandıkların peşinde olacağız. Asla vazgeçmeyeceğiz. Oyunuza sahip çıkın, umudunuza sahip çıkın, umudunuzu yalnız bırakmayın."



Temelli, daha sonra Silvan ilçesinde düzenlenen mitingde, 31 Mart seçimlerinde birçok yerde belediyeleri kazanacaklarını söyledi.



Zaman zaman terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılan mitinglerde, etkisiz hale getirilen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu.