Diyarbakır'da HDP tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda, seçim bildirgesi açıklandı.



Toplantıda konuşan Temelli, seçimlere yönelik çok iddialı bir şekilde hazırladıkları bildirgeleri halkla buluşturduklarını söyledi.



Temelli, yerelin özgünlüğünü, sorunlarını ve beklentilerini dikkate alan bir çalışmayı ortaya koymanın, yerel demokrasinin olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirtti.



Sezai Temelli, "Bizim siyasetimiz halkları siyasete davet eden bir anlayış. Halkları ve siyaseti yok sayan anlayış halkları düşmanlaştırır, yok sayar ve inkar eder. Bu inkara karşı yerel demokrasi ve yerelden yönetim anlayışımızla her yerde Türkiye'ye umut olmaya adayız. Yerellerde iktidara geleceğiz. 2014'teki seçimlerde 102 belediye kazanmıştık. Bugün ise çok daha fazlasını kazanacağız" diye konuştu.



"Toplumun bütün sorunlarını hep birlikte çözeceğiz" ifadesini kullanan Temelli, şunları kaydetti:



"Toplumsal krizi aşmanın yolu her şeyden önce toplumsal hizmetleri, toplum lehine ve toplumla birlikte üretmekten geçer. Yerel ve kamusal hizmetleri nasıl üreteceğimizi ve toplumsal barışı nasıl sağlayacağımızı seçim bildirgesinde bütün ayrıntılarıyla bulmak mümkündür. İktidara geldiğimiz yerlerde, hayata geçireceğimiz projelerle Türkiye'ye örnek olacağız."



Toplantıda sunum yapan HDP Diyarbakır Büyükşehir Başkan Adayı Adnan Selçuk Mızraklı ise seçim bildirgelerinde yer alan projeleri paylaştı.