HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki

HDP'nin Twitter hesabından "Ermeni soykırımı ile yüzleşin" paylaşımı yapıldı. Paylaşıma çok sayıda tepki geldi.

Bir açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur. Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir! Sizi aziz milletimize havale ediyoruz..." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise paylaşıma ilişkin "Tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin" ifadelerini kullandı.

HDP'ye bir tepki de AKP sözcüsü Ömer Çelik'te geldi. Çelik yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

""PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin. PKK’nın yakın coğrafyamızdaki her dinden ve etnik gruptan insanlara dönük katliamlarıyla yüzleşin. Bu söyledikleriniz doğru değil. Durduğunuz yer doğru değil. Çünkü bağlı olduğunuz yer insani değil. Tarihi çarpıtarak sadece kendi tarifinizi ifade etmiş olursunuz. Bu kadar hassas bir konuda bu kadar yıkıcı siyaset yine sizden çıktı. Yaptıklarınız herkese ve herşeye haksızlık ve saygısızlıktır. Nerede bir yıkıcı siyaset varsa ilk destekçisi siz oluyorsunuz. Söylediğiniz şey bir tarih tezi değil, bir siyasi analiz değil, bir siyasi iddia bile değil. Söylediğiniz şey sadece ASALA ve PKK arasındaki ilişkinin sözcülüğünden ibarettir. Asıl utanılması gereken budur."

