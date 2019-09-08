Son dakika haberi!
Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP il başkanlığı önündeki eylemi sürüreken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık HDP'nin il ve ilçe yöneticileri hakkında soruşturma başlattı.
Açıklama Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapıldı. Oturma eylemi yapan ailelerin terör örgütü yandaşları tarafından eylemlerini bitirmeleri için tehdit edildikleri vurgulandı.
Ailelerin korunması için tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada "Çocuklarının kandırılarak PKK terör örgütüne katılmasını sağladıkları iddia edilen HDP il ve ilçe yöneticileriyle ilgili adli soruşturmalar başlatılmıştır'' denildi.
HDP ÖNÜNDE AİLELERİN EYLEMİ SÜRÜYOR