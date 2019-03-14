Şanlıurfa'da HDP'nin seçim afişleri, "terör propagandası" içerdiği gerekçesiyle toplatıldı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kentin çeşitli bölgelerine astığı ve üzerinde Kürtçe "Savaştan sonra barış bizimdir" yazılı afiş ve pankartlarda, "terör propagandası" yapıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvuruda bulundu.
Başvuruyu değerlendiren 2. Sulh Ceza Mahkemesi, söz konusu afişlerin kaldırılmasına karar verdi.
Güvenlik güçleri, kent merkeziyle ilçelerdeki afiş ve pankartları topladı.
HDP'nin seçim afişleri "terör propagandası" gerekçesiyle toplatıldı
Anadolu AjansıTürkiye
Şanlıurfa'da HDP'nin üzerinde Kürtçe "Savaştan sonra barış bizimdir" yazılı afiş ve pankartları mahkeme kararıyla kaldırıldı.
Şanlıurfa'da HDP'nin seçim afişleri, "terör propagandası" içerdiği gerekçesiyle toplatıldı.