Tunceli’de polis ekipleri, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabah saatlerinde  terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde HDP Tunceli Belediye Başkan Adayı olan Nurşat Yeşil'in yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyelerinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.