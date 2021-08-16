HDP'ye kapatma davası: Savunmaya ek süre talebi

DHA 16.08.2021 - 14:52
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) ek süre istedi.
Edinilen bilgiye göre; HDP'nin Anayasa Mahkemesi'nden ek süre başvurusu 11 Ağustos'ta yapıldı.
Yüksek Mahkeme, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) bu başvurusuna olumlu yanıt verirse, 60 günlük savunma süresi 90 güne çıkacak.
HDP'nin savunması sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındaki görüşünü sunacak. Ardından HDP karşı savunma yapacak.
Bu süreçlerden sonra raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Ve Anayasa Mahkemesi heyeti toplanarak HDP'nin kapatılıp kapatılmayacağına karar verecek.