HDP'ye kapatma davası: Savunmaya ek süre talebi

HDP, kapatma davasında savunma için Anayasa Mahkemesi'nden ek süre talebinde bulundu.  Parti olumlu yanıt alırsa 60 günlük savunma süresi 90 güne çıkacak.

DHA 16.08.2021 - 14:52

HDP'ye kapatma davası: Savunmaya ek süre talebi

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Kapatma iddianamesi HDP'ye ulaştı

Kapatma iddianamesi HDP'ye ulaştı

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) ek süre istedi. 

Edinilen bilgiye göre; HDP'nin Anayasa Mahkemesi'nden ek süre başvurusu 11 Ağustos'ta yapıldı.

Yüksek Mahkeme, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) bu başvurusuna olumlu yanıt verirse, 60 günlük savunma süresi 90 güne çıkacak.

HDP'nin savunması sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındaki görüşünü sunacak. Ardından HDP karşı savunma yapacak.

Bu süreçlerden sonra raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Ve Anayasa Mahkemesi heyeti toplanarak HDP'nin kapatılıp kapatılmayacağına karar verecek.

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