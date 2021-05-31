Hedef her hafta 5 milyon aşı

Hükümette yapılan toplantılarda, aktif vaka sayılarının 100 binlerin altına düştüğü, yüz bin nüfusta görülen vaka sıklığının da bu hafta 100’ün altına inerek, 70-80 aralığında seyrettiği bilgisi paylaşıldı.

Vaka sayılarına bakıldığında, bayram dönemine ilişkin korkulanın olmadığı, kişiler seyahat etseler bile gittikleri yerde hareketsiz kaldıkları için büyük olumsuz sonuçlar yaşanmadığı belirtiliyor. Vaka sayısının lokantaların açılması ve kısıtlamaların kısmen kaldırılmasının ardından artma eğilimine geçeceği, ancak 10 binler bandında tutulması durumunda yönetilebileceği belirtiliyor.

AŞAMA AŞAMA AŞILAMA



Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, bu yazın önemli başlığı olan aşılama konusunda da BioNTech aşılarının Türkiye’ye gönderilme hızına bağlı olarak, her hafta 5 milyon doz aşı yapılabileceği belirtiliyor. İlk etapta gönderileceği vaat edilen 30 milyon aşının 30 milyon kişiye yapılması planlanıyor.

Bu konuda Bilim Kurulu kararı alındığı, planda bir aksaklık olmazsa, 18 yaş üstünün temmuz-ağustos aylarında aşılanmış olabileceği ifade ediliyor. Bu grubun ikinci doz aşıları için 8 hafta beklenmesinin planlandığı kaydediliyor.

SONBAHAR PLANLAMASI



Yaz sonunda gündeme gelecek en önemli konu ise hatırlatma dozları olacak. Kış gelmeden, Sinovac yaptıranlara 6 ay, BioNTech yaptıranlara ise 9 ay sonra hatırlatma dozu yapılması planlanıyor. Ancak burada farklı bir tartışma yapılıyor.

Hatırlatma dozlarının aynı aşı ile yapılması veya farklı aşıyla yapılabileceğine ilişkin görüş ayrılıkları bulunuyor. Bu konunun karara bağlanabilmesi için bilim insanların çalışma yaptığı, farklı aşı olmuş kişilere diğer aşılardan hatırlatma dozu yapılarak sonuçlarının takip edileceği belirtiliyor.

ANTİKOR HARİTASI



Sağlık Bakanlığı’nın aşı konusunda harita çıkarabilmek için, toplumun geneline yönelik bir antikor çalışması yapacağı öğrenildi. Rastgele örnekler alınarak, bir bağışıklık haritası çıkarılması amaçlanıyor. Çıkacak duruma göre, hatırlatma dozlarının ne zaman yapılması gerektiği de ortaya çıkacak. 2022 yılında yoğun olarak üçüncü doz aşıların yapılması gerektiği ve bu nedenle de yerli aşının daha çok hatırlatma dozu olarak kullanılmasının amaçlandığı ifade ediliyor.