Hediyeleşme Günü (Boxing Day) nedir, ne zaman kutlanır? Boxing Day tarihçesi

Hediyeleşme günü (Boxing Day), Noel Günü'nden sonra kutlanan bir bayramdır. Yoksullara hediye vermek için bir tatil olarak ortaya çıkmasına rağmen, bugün Hediyeleşme günü öncelikle bir alışveriş tatili olarak biliniyor. Büyük Britanya'da doğan Boxing Day, daha önce Britanya İmparatorluğu'nun bir parçasını oluşturan bir dizi ülkede kutlandı.

Günün aynı zamanda dini bağlantıları da vardır. İrlanda'da ve İspanya'nın Katalonya bölgesinde Aziz Stephen Günü olarak kutlanır.

Neden Hediyeleşme Günü (Boks Günü) deniyor?



Hediyeleşme Günü (Boxing Day), adını Kraliçe Victoria'nın 1800'lerde tahta çıkmasıyla almıştır ve boks sporuyla hiçbir ilgisi yoktur. Bu isim, zenginlerin fakirlere vermek için hediyeler topladığı bir zamandan geliyor.



Hediyeleşme Günü geleneksel olarak hizmetçilerin izin günüymüş - efendilerinden özel bir Noel kutusu aldıkları bir gün. Hizmetçiler ayrıca Noel kutularını ailelerine vermek için Noel Günü'nde eve giderlermiş.