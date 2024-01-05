Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı

Ordu'da okulda boğazına yiyecek takılan öğrenci, öğretmeni tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Öğretmenin çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı

'nun Fatsa ilçesindeki Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisi Yiğit Efe Ö'nün (12), teneffüste yediği yiyecek nefes borusuna kaçtı.

Öğrencinin durumunu fark eden arkadaşları, koridordaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ali Rıza Bölükbaş'a bilgi verdi.

Bölükbaş, bu esnada diğer arkadaşlarının koridora getirdiği Yiğit Efe'ye müdahale etti.

, Heimlich manevrasıyla kısa sürede nefes borusundaki cismin çıkması üzerine tekrar rahat nefes almaya başladı.

Bölükbaş'ın çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...