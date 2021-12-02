Hekimlere ek gösterge zammı Meclis'te kabul edildi (Hekimlere ek gösterge zammı ne kadar olacak?)

Hekimlere ek gösterge zammını öngören yeni maddeler, TBMM Genel Kurulu'nda teklife eklenerek kabul edildi. Peki, hekimlere ek gösterge zammı ne kadar olacak?

Haberler - Anadolu Ajansı 02.12.2021 - 11:55

Hekimlere ek gösterge zammı Meclis'te kabul edildi (Hekimlere ek gösterge zammı ne kadar olacak?)

İlişkili Haberler

Hekimlere 5 bin liraya kadar zam

Hekimlere 5 bin liraya kadar zam

3600 ek gösterge nedir?

3600 ek gösterge nedir?

Hekimlere ek gösterge zammını öngören yeni maddeler, Meclis'te AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin oylarıyla kabul edildi.

HEKİMLERE EK GÖSTERGE ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yapılan düzenlemeye göre, bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere ise, diş hekimleri de dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı öngörülüyor.

BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI

Düzenlemeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bütün çalışanlarımızı, özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak" diyerek duyurmuştu.

Koca, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Hekimlere yönelik düzenlemenin detaylarının sorulması üzerine Koca, düzenlemenin, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne madde ihdasıyla ekleneceğini bildirdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...