Hekimlere ek gösterge zammı Meclis'te kabul edildi (Hekimlere ek gösterge zammı ne kadar olacak?)

Hekimlere ek gösterge zammını öngören yeni maddeler, Meclis'te AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin oylarıyla kabul edildi.



HEKİMLERE EK GÖSTERGE ZAMMI NE KADAR OLACAK?



Yapılan düzenlemeye göre, bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere ise, diş hekimleri de dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı öngörülüyor.

BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI



Düzenlemeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bütün çalışanlarımızı, özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak" diyerek duyurmuştu.



Koca, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.



Hekimlere yönelik düzenlemenin detaylarının sorulması üzerine Koca, düzenlemenin, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne madde ihdasıyla ekleneceğini bildirdi.

