Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, daha önce Başkan dahil olmak üzere HAK Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresine uygulanan 3 yıl sınırından Kurul Başkanı muaf tutuldu.
Düzenleme kapsamında HAK Başkanı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanına denk tutulurken, başkanın tam zamanlı ve sözleşmeli olarak istihdam edileceği hükme bağlandı.
Helal Akreditasyon Kurumu başkanının görev süresi yeniden düzenlendi
Anadolu AjansıTürkiye
Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) başkanının görev süresine uygulanan 3 yıl sınırı kaldırıldı.
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.