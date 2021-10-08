Helen Yayı yakın zamanda harekete geçebilir

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege ve Akdeniz kıyıları için tehlike oluşturan fay hattı Helen Yayı'nda 100 veya 140 yıl arayla 7 büyüklüğünü aşan depremler meydana geldiğini ve yakın zamanda yeniden harekete geçebileceği konusunda uyarılarda bulundu.



Helen Yayı, geniş ölçekli, Afrika levhası’nın Ege denizi altına daldığı alanda oluşan aktif deprem ve volkan üreten bir tektonik bir alan.

Geniş ölçekli bir fay hattı olan Helen Yayı'nın aktif olduğunu belirten Sözbilir, "Bu bölgedeki çalışmalara göre 100 veya 140 yıl arasında büyük çaplı depremler oluyor. Son yaşanan büyük deprem de bu rakamlara karşılık geliyor. Dolayısıyla yakın bir gelecekte büyük bir deprem bekleniyor. Bu fayın deprem üretmesi durumunda özellikle bizim batı kıyılarımız olan İzmir, Aydın, Muğla, Antalya bölgeleri zarar görebilir. Kayadaki etkinin yanı sıra bu bölgelerde tsunami oluşabilir" dedi.



Bu durumda Ege ve Akdeniz kıyıları için büyük tehlike oluşturuyor.



'GEÇMİŞ DÖNEMDE ÇOK SAYIDA CAN VE MAL KAYBI YAŞANDI'



Prof. Dr. Sözbilir, "Helen Yayı, çok geniş ölçekli bir fay. Bu fay zonu üzerinde çok sayıda deprem olur. Tarihe baktığımızda büyüklükleri 8'e varan depremlerin olduğunu görüyoruz. Bunun sonucunda birçok kez tsunami yaşanmış. Özellikle Antalya'da geçmiş dönemlerde bu fay hattı nedeniyle önemli ölçüde can ve mal kaybı meydana gelmiş. İlerleyen dönemlerde bu fay hattı üzerinde değişik ölçeklerde depremler olabilir " diye konuştu.

'İÇ FAYLARI TETİKLEYEBİLİR'



Sadece Helen Yayı değil, Kıbrıs Yayı üzerinde de meydana gelen belli depremler olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, bu yayın ise Doğu Anadolu fayı ile bağlantılı olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda bu yayların Anadolu karası içerisindeki diğer fayları tetikleyebileceğini belirten Sözbilir, "Ek olarak bunların iç kısmında kalan Anadolu levhası içindeki faylar var. Bu faylar da deprem üretebilir. Türkiye bir deprem bölgesi. Kentsel dönüşüm çalışmalarına önem verilmeli” dedi.



'17 DİRİ FAYDA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLUŞABİLİR'



Geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminin artçılarından söz eden Prof. Dr. Sözbilir, "İzmir depreminin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen artçılar devam ediyor, devam da edecek. Bu bölgede faya yakın özelliklerde olabilecek 17 civarında diri fay var. Bunların tetiklendiği düşünülürse bu faylarda 7 büyüklüğünde depremler olabilir. Önemli ölçüde can ve mal kaybı yaşanabilir” şeklinde konuştu.