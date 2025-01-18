Helikopter ambulans 15 aylık Melisa bebek için havalandı

Hakkari'nin Derecik Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 15 aylık Melisa bebek, helikopter ambulansla Van'a sevk edildi.

Helikopter ambulans 15 aylık Melisa bebek için havalandı

Derecik Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 15 aylık Melisa bebeğin ileri tetkik ve tedavi için Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi sevki kararlaştırıldı.

Hastanede görevli pediatri uzmanı 112 Komuta Kontrol Merkezini arayarak Melisa bebeğin durumunun kötü olması sebebiyle helikopter ambulans talep edildi.

Van'da konuşlu olan Sağlık Bakanlığına ait helikopter ambulans kısa sürede Derecik ilçesine giderek hastayı alıp Van'a nakli sağlandı.

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