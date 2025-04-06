Helikopter ambulans 9 haftalık hamile kadın için havalandı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde 9 haftalık hamile olduğu öğrenilen 24 yaşındaki bir kadın hasta, ileri tetkik ve tedavi için helikopter ambulansla Van’a sevk edildi.

Helikopter ambulans 9 haftalık hamile kadın için havalandı

Bahçesaray Devlet Hastanesinde izlem ve tedavisi sürdürülen 24 yaşındaki hamile hasta, doktorların ileri tetkik ve tedavi kararı sonrası ’a sevk edildi.

Karayolu ile ulaşımın zor olduğu bölgede zamanla yarışan sağlık ekipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Sağlık Bakanlığına ait helikopter , hastayı alarak SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

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