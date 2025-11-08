Helikopter eve düştü, 4 kişi öldü

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde "Ka-226" tipi bir helikopter, Açisu yerleşim bölgesinde bulunan bir evin üzerine düştü.

Olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi, çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre, 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.

Helikopterin, Kizlyar Elektromekanik Fabrikası çalışanlarını taşıdığı açıklandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı kazaya teknik arızanın neden olduğunu duyurdu.