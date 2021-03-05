Helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş kimdir?

Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş 5 yıldır Elazığ'daydı. Erbaş, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis ve askerlerin cenazesinde darbecilere tepki göstermişti.

NTV Haber 05.03.2021 - 09:34

Helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş kimdir?

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen helikopterde şehit olan 10 askerden biri 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'tı.

Şehit Korgeneral görev yaptığı illerde halkın sevgisini kazanmış bir askerdi.

Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş yaklaşık 5 yıldır bu görevdeydi.

Yozgat Yerköy doğumlu şehit komutan ilk ve ortaokulu memleketinde okudu.

Meslek hayatı boyunca birçok ilde başarılı görevleri olan Osman Erbaş'ın son görev yeri Elazığ'dı.

Erbaş, Tümgeneral rütbesiyle 2016 yılında Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı olarak görev yapıyordu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis ve askerlerin cenazesinde yaptığı konuşmada darbecilere tepki göstererek "Türk askeri katil olmaz.. Onlar Türk askeri değil katiller” demiş, şehit ailelerine sarılıp teselli etmişti.

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