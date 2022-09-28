Helikopter yakıt almak için akaryakıt istasyonuna indi

Sivas'ta bir akaryakıt istasyonuna helikopter indi. Sosyal medyada "acil iniş yaptı" diye paylaşılan helikopterin yakıt almak için planlı bir şekilde istasyona indiği öğrenildi.

Helikopter yakıt almak için akaryakıt istasyonuna indi

'ta yakıt almak için akaryakıt istasyonuna iniş yapan helikopter görenleri şaşırttı.

Koyulhisar ilçesinde akaryakıt istasyona bir helikopter iniş yaptı. Bu anlar istasyonun güvenlik kameraları ile kayıt altına alındı.

Kaydedilen görüntüler sosyal medyada "akaryakıtı biten helikopter akaryakıt istasyonuna acil iniş yaptı" şeklinde paylaşıldı.

Helikopter yakıt almak için akaryakıt istasyonuna indi - 1

Ancak gerçek sonradan ortaya çıktı. Helikopterin TEİAŞ adına yüksek gerilim hatlarının kontrolünü yapan özel bir enerji firması tarafından kiralandığı öğrenildi.

Helikopterin planlı olarak istasyonu iniş yaparak özel helikopter yakıtı aldığı anlaşıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...