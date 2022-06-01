Hem çarptı hem kaçtı: Ölümden dönen motosikletli dayak yemekten kurtuldu

İstanbul Bakırköy'de otomobil yanında seyreden motosiklete çarptı. Düşmekten şans eseri kurtulan motosikletin sürücüsü, çarpan otomobili bir süre takip etti. Otomobilin sürücüsüne öfkelenen motosikletli ile diğer sürücüler arasında tartışma çıktı. Tüm yaşananlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberler - DHA 01.06.2022 - 07:12

Hem çarptı hem kaçtı: Ölümden dönen motosikletli dayak yemekten kurtuldu

İstanbul'da bir otomobil hatalı sollama yaparken sağ şeritteki motosiklete çarptı. Sarsılan motosikletin sürücüsü şans eseri düşmedi.

sürücü, bir süre takip ettiği otomobilin sürücüsünü sağa yanaşması yönünde uyardı. Sağa yanaşmayıp kendi şeridinde aracını durduran sürücü "Yanlışlıkla çarptım. Annem kanser hastası, özür dilerim' dedi.

Öfkeli motosiklet sürücüsü ise kendisinden şikayetçi olacağını ve aracını sağ çekmesini istedi. Araçlarını durdurup gelen diğer sürücüler motosikletli ile tartıştı.

Aracından inen bir başka otomobilin sürücüsü, diğer şöförün kadın olduğu gerekçesiyle uzaklaşmasını söylediği motosikletliye küfretti.

Motosiklet sürücüsü olay yerinden uzaklaştırıldı. Tüm yaşananlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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