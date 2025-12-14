Hem ceza yedi, hem kirlettiği alanı temizledi

Personelinin çevreyi killettiği iddiası sosyal medyada yayıldı, Düzce Belediyesi çarpıcı bir uygulamaya imza attı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Uzunmustafa Mahallesi'nde elektrikli bir aracın kasasında taşınan çöplerin ara sokakta bulunan çöp konteynerlerinin yanına bırakıldığının ve olayı Hamza G.'nin gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Düzce Belediyesi, yapılan incelemeler sonucunda çevreyi kirleten kişinin belediye personeli olmadığının belirlendiği, cezai işlemin yanı sıra kirlettiği alanın Hamza G.'ye temizletildiğini duyurdu.

İş kıyafetini yakınına veren personel hakkında kurum içi soruşturma başlatıldı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Çevre kirliliğine karşı sıfır tolerans anlayışıyla hareket eden belediyemiz, benzer olaylara karşı denetimlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Düzce Belediyesi olarak çevre temizliği ve kamu düzeni konusunda taviz vermeyeceğiz. Benzer durumlarda çevreyi kirleten şahıslara cezai işlemin yanı sıra, kirlettikleri alanın da bizzat çevreyi kirleten şahıslar tarafından temizletileceğini kamuoyuna duyururuz."