Hem ehliyetsiz hem alkollü! Çalıntı araçla kaçarken motokuryenin ölümüne yol açtı
26.12.2025 12:34
Kazada can veren Ramazan Adem Altunay
Trabzon'da çalıntı araçla yola çıkan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kırmızı ışıkta bekleyen 24 yaşındaki motokurye Ramazan Adem Altunay'a çarptı. Olayda genç kurye yaşamını yitirdi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ramazan Adem Altunay (24) hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde ilçenin Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü E.Y.'nin (22) kullandığı çalıntı otomobil, kırmızı ışıkta duran motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü Ramazan Adem Altunay metrelerce sürüklendi.
İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altunay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan E.Y. gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Altunay'ın cenazesinin Akçaabat ilçesinde bugün toprağa verileceği öğrenildi.