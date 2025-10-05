Hem ehliyetsiz hem plakasız: Sürücüye binlerce lira ceza

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek amacıyla denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Pazaryeri çevresinde gerçekleştirilen uygulamalarda bir sürücünün hem ehliyetsiz hem de plakasız motosiklet kullandığı tespit edildi.

Trafik ekipleri, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 53 bin TL idari para cezası uyguladı.

Motosiklet, trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü.