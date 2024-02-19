Hem işten hem de yaşadığı konteynerden çıkarıldı, 4 çocuğuyla ortada kaldı

"ANNEME HER ZAMAN GURUR VERMEK İSTEDİM"



Annesi fabrikada çalışırken konteynerde kardeşlerine bakan İrem Taşbaş, en büyük hayalinin avukatlık olduğunu gözyaşları içinde anlattı. İrem Taşbaş, "Bir evimiz olmadığı için bu hedefimi gerçekleştirmek biraz zor. Bir yerleşim yeri bulursak, hedefime kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Hatta bu zamana kadar okulumdan da çok övgüler aldım. Takdir belgesi bir öğrenci için çok gurur verici. Anneme her zaman gurur vermek istedim, annemin benimle gurur duymasını istedim ve her zaman da başardım. Benim için okuldan daha önemli bir şey yok. Çünkü bir çocuğun geleceği kendi ellerindedir, ben de okuluma devam etmek istiyorum" diye konuştu.

"EV HANIMI GİBİYİM"



Kaldıkları konteynerde ders çalışma ortamı olmadığını anlatan İrem Taşbaş, "Ev hanımı gibiyim, çünkü kardeşlerime bakmak zorundayım, annem çalışıyor. Bulaşık, çamaşır konularında tabii ki annemden yardım alıyorum. Ama bir öğrenci gibi geçmiyor hayatım, ders çalışmak için elverişli bir yerim yok" dedi.