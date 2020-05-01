Hem telefonu çalındı, hem 3 bin 150 lira ceza yedi

Antalya'da telefonu çalınan Özlem Mum polisi arayarak ihabarda bulundu. Polisler corona virüs tedbirlerine rağmen başka mahalleye markete gittiği için kadına 3 bin 150 lira para cezası uyguladı. Mum, "Keşke polisi aramasaydık. Telefonun da taksitini yeni bitirmiştik. Daha kötü oldu bizim için" dedi.

DHA 01.05.2020 - 16:02 | Son Güncelleme : 01.05.2020 - 16:03

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Antalya'da annesi markette alışveriş yaparken otomobilde bekleyen 5 yaşındaki Ali Çelik’in oyun oynadığı cep telefonu, 14- 15 yaşlarındaki bir çocuk tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

Bunun üzerine Özlem Mum, polise haber verdi.

Adrese gelen Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, kapkaç olayıyla ilgili işlem yaptı. Ekipler, alışveriş için başka bir mahalleye geldiği için Özlem Mum'a da 3 bin 150 lira para cezası uyguladı.

Özlem Mum, "Keşke polisi aramasaydık. Telefonun da taksitini yeni bitirmiştik. Daha kötü oldu bizim için" dedi. Mum ve oğlu, daha sonra evlerine gitti.

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