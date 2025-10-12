Hem ters yönde ilerledi hem de çocuğa çarpıp kaçtı

Seyhan ilçesi Mücahitler Bulvarı’nda sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen, ters yönde ilerleyen motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen küçük yaşlardaki bir çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle düşen çocuk, başını yere çarptı.

Sürücü ise hızla kaza yerinden kaçtı. Çevredekilerin yardıma koştuğu çocuk, ihbarla adrese asevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.