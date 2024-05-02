Hem yakın arkadaşı hem de yengesiyle aldatıldı: Zincirleme ihanete 1 milyon lira tazminat

Samsun’da yaşayan iki çocuk annesi Ayşe A., 2001 yılında evlendiği Ahmet A.’nın, kendisini hem yakın arkadaşı S.Ç. hem de dayısının eşi A.S. ile aldattığını öne sürerek 23 Şubat 2021 yılında boşanma davası açtı.



Samsun 2’nci Aile Mahkemesi’nde görülen davada, Ahmet A.’nın A.S. ile 326 günde 828 kez telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi.

Ayşe A., kocası hakkındaki iddiaları, şahitleriyle de kanıtlarken mahkeme, mağdur kadını haklı bularak boşanmalarına karar verdi.