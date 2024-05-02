Hem yakın arkadaşı hem de yengesiyle aldatıldı: Zincirleme ihanete 1 milyon lira tazminat

Samsun'da bir kadın, kendisini hem yakın arkadaşı hem de dayısının eşi ile aldattığını öne sürerek eşine boşanma davası açtı. Çifti boşayan mahkeme, aldatan eşin yengeyle 326 günde 828 kez telefon görüşmesi yaptığını tespit etti. Eski eşin 500 bin lira maddi, 500 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Hem yakın arkadaşı hem de yengesiyle aldatıldı: Zincirleme ihanete 1 milyon lira tazminat

Samsun’da yaşayan iki çocuk annesi Ayşe A., 2001 yılında evlendiği Ahmet A.’nın, kendisini hem yakın arkadaşı S.Ç. hem de dayısının eşi A.S. ile aldattığını öne sürerek 23 Şubat 2021 yılında davası açtı.

Samsun 2’nci Aile Mahkemesi’nde görülen davada, Ahmet A.’nın A.S. ile 326 günde 828 kez telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi.

Ayşe A., kocası hakkındaki iddiaları, şahitleriyle de kanıtlarken mahkeme, mağdur kadını haklı bularak boşanmalarına karar verdi.

Hem yakın arkadaşı hem de yengesiyle aldatıldı: Zincirleme ihanete 1 milyon lira tazminat - 1

TAZMİNAT VE NAFAKA KARARI

Ahmet A.’nın 500 bin lira maddi, 500 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Ahmet A.’nın, eşi Ayşe A. ile oğlu B.A.’ya (23) biner lira nafaka ödemesine karar verildi.

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