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Hemşire bandı çıkarırken bebeğin parmağını kesti

Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesi'nde bir hemşire, 6 aylık bebeğe açılan damar yolunu sabitlemek için kullanılan bandı makas kullanarak çıkarmak istedi. Hemşire bu sırada bebeğin başparmağının uç kısmını kesti. Bebek ameliyata alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hemşire bandı çıkarırken bebeğin parmağını kesti

'da 6 aylık kız çocuğu H.B., dün gece saatlerince rahatsızlanınca ailesi tarafından Ergani Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Serum için damar yolu açılan bebeğin tedavisinin ardından, hemşire damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı çıkarmak istedi.

Bandın çıkmaması üzerine makas kullanan hemşire, bebeğin başparmağının uç kısmını kesti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Parmağı kesilen bebek, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi El Cerrahisi Bölümü’ne sevk edildi.

Bebek, parmağın kopan kısmının kurtarılması amacıyla ameliyata alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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