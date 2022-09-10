Hemşire görev yaptığı hastanede ölü bulundu

Ordu'da Hemşire Yasemin Çelebi (42), görev yaptığı hastanenin tuvaletinde ölü bulundu.



Olay, sabah saatlerinde Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.

Hastanede nöbetçi olan 2 çocuk annesi Hemşire Yasemin Çelebi, gittiği tuvalette fenalaşıp, yere yığıldı.

Bir süre sonra tuvaletten alarm sesi duyuldu. Personel, kapının kilidini kırarak içeri girdi. Yerde hareketsiz yatan Çelebi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Yapılan incelemelerin ardından Yasemin Çelebi'nin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Çelebi'nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.