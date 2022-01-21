Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı

Haberler - DHA 21.01.2022 - 13:17 | Son Güncelleme : 21.01.2022 - 19:07
İstanbul'un Kartal ilçesinde çalıştığı sağlık merkezinde hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Topselvi Mahallesi Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldürdükten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Rahmi Uygun'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden polis eşliğinde çıkarılan zanlı, Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.
Rahmi Uygun, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Uygun çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.
Şüpheli Rahmi Uygun, dün Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezinin önünde bir süre konuştuğu hemşire Ömür Erez'e, içeriye girdikten sonra silahla ateş etmiş, daha sonra kaçmıştı.
Ağır yaralanan Erez, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde yaşamını yitirmişti.
"Kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik"ten suç kaydı bulunan zanlı, Bağcılar ilçesinde yakalanmıştı.
SALDIRI ANI KAMERADA