Hemşire Saliha Tuncel'in şüpheli ölümü: Hastane müdürü tutuklandı

24 Mayıs Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir rezidansta özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel (25), aynı hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu binanın 7'nci katındaki daireden 3'üncü kattaki balkona düştü. Durumu fark eden binadakiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hemşire Saliha Tuncel, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Olaya ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan doktor H.İ.A. ve kentteki özel hastanenin müdürü Ç.Ö. hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.



Doktor Halil İbrahim A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Soruşturma, bu aşamada gizlilik, suç ve cezaların kanuniliği, somut delile ulaşmada yasal delillendirme ilkelerine dayalı olarak titizlikle devam ediyor." ifadesi kullanılmıştı.

"İNTİHAR EDECEK KİŞİ, SEÇİME GELECEĞİM DER Mİ?"



Hemşire Tuncel’in babası Salim Tuncel, kızının cinayete kurban gittiğini öne sürerek, ''Kızımın olayı kadın cinayeti. Sevgilisi dedikleri doktor İbrahim, benim kızımı katletti. 3 kızım var. Saliha ikinci kızımdı. 5-6 yıldır hemşirelik yapıyordu. Ben olayı görmedim, sadece ifadelerle ve duyumlarla hareket ediyoruz.'' dedi.



Salim Tuncel, kızının pazar günü yapılacak seçimlerde oy kullanmak için Niğde'ye gelmeyi planladığını belirterek, ''Kızım beni olaydan 2 gün önce aradı ve 'Baba pazar günü seçime geleceğim' dedi. İntihar edecek bir kışı seçime geleceğim der mi?'' diye konuştu.