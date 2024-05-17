Hemşire Selen'in şüpheli ölümü | "Doktor sevgilisi ilaç enjekte etti" iddiası

İstanbul'da bir hemşirenin, refakatçi olarak kaldığı hastane odasında cansız bedeni bulundu.



Olay, geçtiğimiz hafta Beylikdüzü ilçesindeki özel bir hastanede meydana geldi. Bir hastanede hemşire olarak çalışan Selen Bilgin (24), başka bir özel hastanenin yoğun bakımında kalan dedesinin yanına refakatçi olarak gitti. Hastanenin yoğun bakım doktoru olan Fatih A. ile hemşire Selen Bilgin'in bir süredir arkadaş oldukları iddia edildi.

Genç hemşire Selen Bilgin, pazartesi sabaha karşı hastanedeki bir odada hareketsiz şekilde bulundu. Hemşire Bilgin, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU



Şüpheli olarak değerlendirilen ölüm için başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı.