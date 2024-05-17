Hemşire Selen'in şüpheli ölümü | "Doktor sevgilisi ilaç enjekte etti" iddiası

İstanbul'da bir hemşirenin, refakatçi olarak kaldığı hastane odasında cansız bedeni bulundu.
Olay, geçtiğimiz hafta Beylikdüzü ilçesindeki özel bir hastanede meydana geldi. Bir hastanede hemşire olarak çalışan Selen Bilgin (24), başka bir özel hastanenin yoğun bakımında kalan dedesinin yanına refakatçi olarak gitti. Hastanenin yoğun bakım doktoru olan Fatih A. ile hemşire Selen Bilgin'in bir süredir arkadaş oldukları iddia edildi.
Genç hemşire Selen Bilgin, pazartesi sabaha karşı hastanedeki bir odada hareketsiz şekilde bulundu. Hemşire Bilgin, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Şüpheli olarak değerlendirilen ölüm için başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı.
Hemşire Selen Bilgin'in koluna enjekte edildiği iddia edilen ilaç odada bulunamadı.
İLAÇ DOKTORUN CEBİNDEN ÇIKTI
Yapılan incelemenin ardından ilacın ampulü doktor Fatih A.'nın cebinde bulundu.
"SABAH SELEN'İN YÜZÜ MORARMIŞTI"
İfadesi alınan doktor Fatih A. Selen Bilgin'le arkadaş olduklarını ve aralarında ilişki olduğunu ifade ederek, olay gecesi başı ağrıdığı için ağrı kesici ilacı damar yolu açarak verdiğini söyledi.
Sabah uyandığında Selen'i yüzü morarmış olarak bulduğunu iddia eden doktor Fatih A., ameliyat öncesi kullanılan ilacı ise Selen'in enjekte ettiğini söyledi.
SAVCI TUTUKLAMA TALEP ETTİ, MAHKEME SERBEST BIRAKTI
Şüpheli olarak ifadesi alınan doktor Fatih A. tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği doktor Fatih A. hakkında adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.
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