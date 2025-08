Hemşire Sevcan cinayetinde yeni gelişme: Eşini düğün hediyesi satırla öldürmüş

Antalya'da hemşire Sevcan Demir Sakman (26) cinayetinde yeni gelişme yaşandı.



Olay, 9 Mart'ta saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Özel hastanede hemşire olarak çalışan 2 aylık evli Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, öğle saatlerinde maddi sorunlar nedeniyle tartıştı. Halit Can Sakman, akşam eve geldiğinde yine tartışma çıktı. Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü eşi Sevcan'a satırla vurdu. Komşuların ihbarı üzerine gelen polis, Sevcan Demir Sakman'ı karnında ve boğazında kesilerle yerde hareketsiz buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Sevcan Demir Sakman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü ve satırı boğazının üzerine bıraktığı tespit edildi.



"EŞİNİ KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLANDI



Boynunda ve elinde kesikler bulunan Sakman hastaneye götürüldü. Evde yapılan incelemede biri sapı kırık, 2 bıçak bulundu. Adliyeye sevk edilen Halit Can Sakman, 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Ayrıca, Sakman’a bir süre önce kişilik bozukluğu teşhisi konulduğu, psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi. Sevcan Demir Sakman, memleketi Hatay'da toprağa verildi.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, eşi Sevcan Demir Sakman'ı bıçak ve satırla öldüren tutuklu sanık Halit Can Sakman hakkında, 'canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.