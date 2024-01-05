Hemşireden 4 milyonluk vurgun iddiası

Samsun'da bir hemşirenin 7 sağlık çalışanını dolandırdığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre; Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire P.Ç.A. Forex'ten çok para kazanma vaadiyle mesai arkadaşlarına kredi çektirdi.

P.Ç.A., hastanede görevli doktor, hemşire, güvenlik personeli, teknisyen ve temizlik personeli 7 kişiden toplamda 140 bin dolar (4,2 milyon lira) topladı.

Kredi taksitlerini ödeyeceğini ve kar payı vereceğini söyleyen P.Ç.A. dediklerini yapmayınca konu yargıya taşındı.



Dolandırıldıklarını anlayan sağlık çalışanları Samsun Cumhuriyet Başsavclığı'na suç duyurusunda bulundu.

Dolandırıcılıkla suçlanan hemşirenin izne ayrıldığı öğrenildi.

30 BİN DOLAR VERDİM



Mağdurlardan erkek hemşire Fahri Gözpınar, "Aynı hastanede çalışan hemşire P.Ç.A., 'size çok para kazandıracağım. Ben bunun eğitimini aldım' diyerek bizi kandırdı. Bankadan para çektim. Ben 30 bin dolar verdim." dedi.

Gözpınar, "Kredi taksitlerini ana paraya dokunmadan ödeyip bize de kar payı verecekti. Bankadan bize çektirdiği paranın taksitleri ödenmeyince icralık olduk ve dolandırıldığımızı anladık. 7 kişi olarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Kendisinin cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.









