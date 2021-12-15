Hemşirelerden estetik cerraha taciz suçlaması

Kocaeli'de iki hemşire, çalıştıkları muayenehanede kendilerini taciz ettiğini iddia ettikleri doktordan şikayetçi oldu.



Yaklaşık 6 aydır muayenehanede çalışan hemşireler, doktor H.M.A.'nın giyindikleri odayı anahtar deliğinden gözetlediğini iddia etti. Doktor H.M.A. hakkında, hemşirelere yaklaşamaması için 15 gün süreli uzaklaştırma kararı çıkarıldı.



Hemşirelerden A.K. polise verdiği ifadesinde, "İş yerinin içerisinde hem dinlenme hem de üzerimizi değiştirme amaçlı kullandığımız bir oda bulunmaktadır. 6 Aralık günü öğleden sonra bu odada giyindiğim sırada kapının arkasında alt taraftan görünen bir gölge gördüm. Kapıdan dışarıya baktığımda da kimseyi göremedim" dedi.

"MERDİVENDE ÖNDEN YÜRÜMEMİZİ İSTERDİ"

Konuyu iş arkadaşı A.S. ile paylaştığını söyleyen hemşire sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ayrıca doktor H.M.A., biz merdivenlerden çıkarken hep önden yürümemizi isterdi. Biz kadınlara saygısı gereği böyle bir şey yaptığını düşünüyorduk. Ancak arkadaşım A.S. bana, doktorun kalça bölgeme baktığını söyledi. Bunun üzerine bir daha doktor H.M.A.'dan önce merdiven çıkmadım. Sürekli kalça bölgeme bakıp aynı zamanda kapı önünden beni röntgenlediğini düşündüğüm H.M.A. hakkında şikayetçiyim."



"EMİN OLAMADIĞIMIZ İÇİN SORUN ETMEDİK"



Doktordan, bundan 1 hafta kadar önce iş yerine kamera taktırmasını istediklerini dile getiren A.S. "Ancak kendisi bir alt katta çalışan eşini mazeret göstererek kamera taktırmadı. Bu iş yerinde bizim istirahat alanımız olarak kullandığımız, aynı zamanda üzerimizi de değiştirdiğimiz bir alan vardır. A.K. isimli arkadaşım bu odada üzerini değiştirirken kapının altında bir karartı gördüğünü ve konudan rahatsız olduğunu bize anlattı. Ancak emin olamadığımız için bu durumu sorun haline getirmedik."

"GÖZ GÖZE GELDİK"

Olaydan üç gün sonra odada üzerini değiştirirken aynı karartıyı gördüğünü öne süren hemşire A.S., kapı deliğinden baktığında doktor H.M.A. ile göz göze geldiğini söyledi.

Üzerini değiştirdikten sonra ikinci kez kapı deliğinden baktığında, H.M.A.'nın eğilmiş vaziyette, ancak kapıya uzak bir noktada durduğunu gördüğünü belirten A.S. sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sonra içeride çok az daha durdum ve son kez kapı deliğinden baktığımda da H.M.A. ile yine göz göze geldik. Artık dayanamayarak kapıyı açtım ve 'Hocam siz ne yapıyorsunuz? Neden kapı deliğinden içeriye bakıyorsunuz?' dedim. Bana böyle bir olayın olmadığını söyledi. 10 Aralık günü aynı iş yerinde artık çalışamayacağım için konuyu ailemle paylaştım. İstifa dilekçemi de aynı gün iş yerine giderek H.M.A.'nın masasına bıraktım. Beni kapı deliğinden gözetleyerek röntgencilik yapan H.M.A. hakkında şikayetçiyim."

DOKTOR İDDİALARI REDDETTİ

İddiaları reddeden doktor H.M.A. ise olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını söyledi.