Hemşireleri yurtdışı vaadiyle dolandırdı

NTV/Melike Şahin

Son dönemde çok sayıda doktor ve hemşirenin daha iyi şartlarda çalışmak amacıyla Almanya'ya gittiğine ilişkin haberler gündemde.



Ancak bu durum istismara da yol açıyor. Almanya'ya hemşire gönderen bir firma, ilan verip başvuru topladı, kişi başı 4 bin 500 euro aldı ancak vaatlerini yerine getirmedi. Bu şekilde onlarca hemşire mağdur oldu.

NTV'nin ulaştığı hemşire Metehan Uğur Aynal, firmanın kendilerinden ilk aşamada 4 bin 500 euro, Almanya'daki masraflar için 1500 euro istediğini söyledi.



İŞİ BIRAKTI

150 euroluk sınav ücreti için de senet imzaladığını söyleyen Aynal, "Kredi çektik babamla birlikte. Krediyi de 36 ay vadeye böldürdük. Derslere daha fazla odaklanıp süreci daha hızlı geçireyim diye işi de bıraktım" dedi.

Firma hemşirelere Almanca eğitimi, evrakların tercümesi, uçak bileti, oturma izni ve iş garantisi vadetti.

Metehan Uğur Aynal

FİRMA SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI



Dil eğitimi başladı ancak bir süre sonra firma sahibinin Almanya'da sigorta dolandırıcılığından gözaltına alındığını, iş garantisi verilen firmaya ait bakımevinin de hizmetine son verildiği öğrenildi.



Bu gelişmeden sonra öğretmenlerden haber alamadıklarını, derslerin de iptal edildiğini söyleyen Aynal, şunları söyledi:



"Ücret iadesiyle ilgili görüşmeye gittiğimizde de bize sözleşmeyi feshettikten sonra ödemeleri yapacaklarını söylediler. Aradan bir ay kadar geçti ben paramızı alamayacağımızı anlayınca savılığa suç duyurusunda bulundum."

Metehan Uğur Aynal'ın imzaladığı sözleşme

"MAĞDUR SAYISI BİNDEN FAZLA"



Aynal, Almanya ve Türkiye'de binden fazla mağdur olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.



Mağdur hemşirelerden Hakan Pehlivan da firmaya ödeme yapmak için döviz borçlandığını söyledi. Pehlivan, başka mağdurlar olmaması için güvenilir kurumlara başvuru yapılması gerektiğinin altını çizdi.



BAŞVURU ALMAYA DEVAM EDİYOR



Öte yandan onlarca hemşirenin mağdur olmasına rağmen firmanın hala hemşirelerden başvuru almaya devam ettiği ortaya çıktı.



Türkiye'de televizyon programlarına katılarak tanıtımını yapan, Almanya'da gözaltına alınan firma sahibi 54 ayrı suçla suçlanıyor.