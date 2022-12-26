Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını tutuklandı

İstanbul Sancaktepe'deki bir hastanenin acil servisinde görevli hemşireye yumruk atarak burnunu kıran hasta yakını tutuklandı.

Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını tutuklandı

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İstanbul'da hasta yakınından hemşireye yumruklu saldırı

İstanbul'da hasta yakınından hemşireye yumruklu saldırı

 Sancaktepe'de, acil serviste görevli hemşireyi dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli hemşire İbrahim Uğurlu'nun (26) yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, hasta yakını olarak hastanede bulunan Y.S. ile hemşire arasında tartışma çıktığı, kavgaya dönüşen olayda şüphelinin Uğurlu'ya yumruk attığı ortaya çıktı.

Hemşire Uğurlu'nun burnunda kırık oluştuğu belirlenirken, şüpheli Y.S. ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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