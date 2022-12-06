Hemşirenin burnunu kıran sanık için istenen ceza belli oldu

İstanbul'da Ümraniye'de sağlık çalışanının burnunu kırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa istenen ceza belli oldu.

Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Hakan Coşkun katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulunurken tabık avukatı olarak dinlenen S.A., olay günü Coşkun'un tedavi odasından çıkıp bir süre beklediğini ve sağlık çalışanı Mustafa Yaşar'a kafa atıp kaçtığını aktardı.

KAFA ATIP KAÇTI

Sanık Hakan Coşkun savunmasında, "Aleyhe olan beyanları kabul etmiyorum. Ben hemşirenin ismini sorduktan sonra, direkt üzerime geldiğini hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında olay tarihinde sanığın Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Mustafa Yaşar ile tartıştığı, sonrasında 'kafa atarak', basit tıbbi müdahale ile giderilemez ve vücutta kemik kırığı oluşacak şekilde yaraladığını belirtildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Hakan Coşkun'un 'Tehdit' suçundan beraati, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 ay 15 günden 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Mahkeme sanık ve avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hakan Coşkun'un sağlık çalışanı Mustafa Yaşar'ı 11 Şubat 2022 tarihinde darp ve tehdit ettiği belirtiliyor.

İddianamede Hakan Coşkun'un 'Sağlık çalışanına yönelik tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 11 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.