Hemşirenin burnunu kırdı, serbest kaldı

Kocaeli'de bir hemşirenin burnunu kıran zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ambulansla acil servise getirilen KOAH hastasının yakınları ile sağlık çalışanları arasında tartışma çıktı.

Bu sırada hastanın oğlu Murat Olgun, hemşire Önder Gürel'e kafa attı. Saldırı sonucu Gürel'in burnunda kırık oluştu.

Gözaltına alınan saldırgan ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay günü yaşananları anlatan Önder Gürel, "Doktorumuz hastayı gördü ve tedavileri yapıldı. Daha sonra da hastanın yakınları geldi. Hasta hakkında bilgi verildi. Hasta takip altında kalırken başka bir kişi ile ilgilenmek için gittiğim sırada hasta yakınları, bağırmaya başladı" dedi.

Bunun üzerine ilgilendiği hastayı bırakıp bilgi vermek için yanlarına gittiğini söyleyen Gürel, "Hastanın dilinin şiştiğini söylediler. Bundan doktorumuzun da bilgisi vardı. Diliyle ilgili bir problem olmadığını ve gerekli tedavinin yapıldığını söylemişti. Israrla diline müdahale edilmediğini ve dilini indirmemiz gerektiğini söylediler. Ben de gerekli açıklamayı yaptım" diye konuştu.



"BİR GECE GÖZALTINDA TUTULDU"



Bu sırada bir hasta yakınının burnuna kafa attığını söyleyen Gürel, şöyle devam etti:



"Saldırısına devam edip, boynumdan tuttu. Daha sonra diğer hasta yakınları müdahale edip, saldırganı uzaklaştırdı. Davacı oldum bir gece gözaltında tutuldu. Daha sonrasında da serbest bırakıldığını öğrendim."



BURUNDA KIRIK, KAFATASINDA ÖDEM



Burnumun üst kısmı ile ön kafatası bölgesinde ödem oluştuğunu söyleyen Gürel, "Bir gece de hastanede gözetim altında yattım. Bir hafta sonra ameliyat olacağım" dedi.