Hemşirenin feci ölümü: Kapısı açık unutulan minibüsten düştü

Bağarası Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta S.K.'nın kullandığı minibüste yolculuk yapan 45 yaşındaki Ayşe Ceylan, inmek için ayağa kalktığı sırada dengesini kaybederek açık olan kapıdan yola düştü.



Ağır yaralanan Ceylan, sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ceylan, tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA



Kazanın ardından minibüs şoförü S.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



S.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Ceylan'ın Söke 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.

