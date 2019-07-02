Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki hemşire Gizem Berfu Altunoğlu'nun hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan 2 kişinin yargılandığı davada, mütalaa açıklandı.



İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Merve Köstereli ve Tunç Öcal ile taraf avukatları katıldı.



Duruşmada beyanı alınan olayda aynı araç içerisinde bulunan ve kaza nedeniyle yaralanan Zeynep Karlı Aşık, olay günü arkadaşları olan Merve Köstereli ve Tunç Öcal ile eğlenmek için Taksim'e gittiklerini belirterek, "Burada Merve ve Tunç alkol aldılar. Ben aracın arka koltuğundaydım. Tunç ve Merve ön taraftaydı. Aracı Merve sürüyordu. Bir süre sonra yeniden tartışmaya başladılar. Tartışma sırasında ben Tunç'un birden direksiyona hamle yaptığını ve sağa doğru kırdığını hatırlıyorum. Sonrasında araç takla atmaya başladı. Ben gözümü açtığımda yoğun bakımdaydım" dedi.



Tutuklu sanık Tunç Öcal da, olay tarihinde nişanlısı Merve Köstereli ile birlikte Taksim'e gittiklerini belirterek, "Sonrasında araçta seyir halindeyken Merve'nin ellerinin titrediğini, alkolün etkisinde olduğunu, aracın yaklaşık 120 kilometre hızla gittiğini ve bu konuda Merve'yi yavaşlaması için uyardığımı hatırlıyorum. Fakat direksiyonu başka bir yöne kıracak ve aracın hakimiyetini kaybettirecek şekilde müdahalede bulunmadım" diye konuştu.



Tutuklu sanık Merve Köstereli de, olay tarihinde aracı kullanan kişinin kendisi olduğunu ifade ederek, "Tunç'la tartıştığımız doğrudur. Olayın meydana gelmesine sebep olan kişi Tunç Öcal'dır. Meydana gelen kazada benim herhangi bir suçum bulunmamaktadır. 9 aydır tutukluyum. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.



MÜTALAA AÇIKLANDI



Duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı Osman Bekmezci, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.



Olay tarihinde sanıklar Tunç Öcal ve Merve Köstereli ile katılan Zeynep Karlı Aşık'ın Taksim'de eğlenmek amacıyla çeşitli mekanlara gittikleri, burada alkol tüketerek eğlendikleri, sabah saatlerinde de eve dönüş için sanık Merve Köstereli'nin sevk ve idaresindeki araçla yola çıktıkları anlatıldı.



Sanık Köstereli'nin kaza mahalline geldiğinde sevk ve idaresindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında yaya halde bulunan Gizem Berfu Altunoğlu'na çarptığı aktarılan mütalaada, çarpma sonrasında aracın takla atarak devrildiği, kaza nedeniyle Altunoğlu'nun hayatını kaybettiği belirtildi.



Mütalaada, sürücü Köstereli'nin idaresindeki araç ile akollü bir şekilde, yanındaki diğer sanık ile tartışır vaziyette seyrederek, kendi can emniyetini ve trafiğin seyir güvenliğini tehlikeye attığı, tartışmakta olduğu aracın sağ ön koltuğunda oturan diğer sanık Öcal'ın direksiyona müdahalesi karşısında hız azaltmayıp kontrolsüz seyrettiği gerekçesiyle tali kusurlu olduğu anlatıldı.



Diğer sanık Öcal'ın ise hareket halindeki aracın direksiyonuna müdahale ederek aracın yoldan çıkmasına sebebiyet vermesi nedeniyle kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu vurgulandı.



Mütalaada, Köstereli'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan, 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Diğer sanık Öcal'ın da "olası kastla kasten öldürme"ve "vücutta kemik kırılmasına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçlarından toplam 21 yıl 6 aydan, 29 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Mütalaada, sanıkların tutukluluk hallerinin de devamına karar verilmesi talebinde bulunuldu.



Mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar verdi.



Tutuklu sanıklar Merve Köstereli ve Tunç Öcal'ın 80 biner lira nakdi kefalet karşılığında tahliye edilmelerini kararlaştıran heyet, kefaletin yatırılmaması ihtimaline karşı sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılğınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Merve Köstereli ve Tunç Öcal'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ikişer yıldan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.