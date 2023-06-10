Hemşireye bıçaklı rehinde Yargıtay'dan dönen ceza artırıldı

YENİDEN YARGILANDI



İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Keleş getirildi. Şikayetçi Hayrunnisa Can'ın avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu. Duruşma savcısı, önceki celse bozma ilamı doğrultusunda ceza verilmesi yönündeki mütalaasını tekrar etti. Bunun üzerine söz verilen şikayetçi avukatı, "Bozma ilamı doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Şikayetimiz devam etmektedir" dedi. Aile Bakanlığı avukatı da sanığın suçu tasarlayarak işlediğini belirterek üst hadden cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını talep etti.



"TASARLAMA YOK"



Son savunmasını yapan sanık Ramazan Keleş ise dosyada eksiklikler ve yalan tanıklıkların olduğunu savunarak "Olayda tasarlama yoktur. Ben olay yerine Hayrunnisa ile değil, Selda Öztürk ile görüşmeye gittim. Kamera kayıtlarında da olduğu gibi ben Hayrunnisa'yı görememe rağmen yanına gitmedim. Öldürmeye teşebbüs suçundan verilen cezayı kabul etmiyorum." dedi.

Sanık avukatı da olay anını gösteren kamera kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenerek müvekkilinin jest, mimik ve sözlerinin değerlendirilmesini, müvekklininn "Ablan buraya gelsin, seninle işim yok." diyerek kastının yaralama ve öldürme olmadığını ileri sürerek beraat talebinde bulundu. Mahkeme, görüntü kayıtlarının daha önce incelendiğini ve suç açısından değerlendirme yapıldığını belirterek yeniden inceleme yapılması yönündeki talebi reddetti. İNDİRİM UYGULANMADI



Mahkeme heyeti kararında, sanık Ramazan Keleş'in "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığını dikkate alarak 13 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tutukluluk halinin devamına hükmedilen sanığın samimi pişmanlığı bulunmadığına kanaat getiren mahkeme, indirim uygulamadı.