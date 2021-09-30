Hemşireyi rehin alan kişinin cezası belli oldu

İstanbul Şişli'de eski sevgilisinin kız kardeşi olan bir hemşireyi bıçakla rehin alan Ramazan Keleş'e 16 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

NTV Haber - DHA 30.09.2021 - 14:24

Hemşireyi rehin alan kişinin cezası belli oldu

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İstanbul'da Ramazan Keleş, 30 Aralık 2020 tarihinde eski sevgilisinin kız kardeşi hemşire Hayrünnisa Can'ı bıçakla rehin almıştı.

Şişli'deki özel tıp merkezine gelen polisler, Keleş'i etkisiz hale getirdi.

Müdahale sırasında şüpheli Keleş tarafından bıçakla yaralanan hemşire Hayrünnisa Can uzun süre tedavi gördü.

Saldırıdan 9 ay sonra mahkeme, Ramazan Keleş hakkında kararını açıkladı. Keleş, 16 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

VİDEO: REHİN ALINAN HEMŞİRENİN YAŞADIĞI DEHŞET ANLARI

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