Hemşireyi rehin alan kişinin cezası belli oldu

NTV Haber - DHA 30.09.2021 - 14:24
İstanbul'da Ramazan Keleş, 30 Aralık 2020 tarihinde eski sevgilisinin kız kardeşi hemşire Hayrünnisa Can'ı bıçakla rehin almıştı.
Şişli'deki özel tıp merkezine gelen polisler, Keleş'i etkisiz hale getirdi.
Müdahale sırasında şüpheli Keleş tarafından bıçakla yaralanan hemşire Hayrünnisa Can uzun süre tedavi gördü.
Saldırıdan 9 ay sonra mahkeme, Ramazan Keleş hakkında kararını açıkladı. Keleş, 16 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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