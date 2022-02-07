Hemzemin geçitte kaza: 1 ölü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde meydana geldi. TCDD'ye ait DE24352 sefer sayılı yük treni, bariyeri açık olan hemzemin geçitte Şükrü Yılmaz (66) yönetimindeki otomobile çarptı.

Otomobil, trenin önünde yaklaşık 400 metre sürüklendi. Kazada, sürücü Şükrü Yılmaz yaralanırken, yanında bulunan Alişir Ünal (68) hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan Şükrü Yılmaz, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alişir Ünal'in cenazesi de olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.



Bu arada, hemzemin geçitte, 'Dikkat; bariyer arızalanabilir, açıkken kontrollü geçiniz' yazılı uyarı levhasının olduğu görüldü.