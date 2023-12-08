Hemzemin geçitteki kazadan 11 gün sonra acı haber

Yaklaşık 200 metre trenin önünde sürüklediği otomobilin sürücüsü Davut Bayram ile eşi Saliha, çocukları Eylül, Şahin ve baldızı Reyhan Bayram yaralandı.



Sevk edildiği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alınan Reyhan Bayram, doktorların müdahalesine rağmen bugün yaşam savaşını kaybetti.



Reyhan Bayram’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Sur ilçesi Kırsal Tanoğlu Mahallesi’nde toprağa verildi.