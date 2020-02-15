Hemzemin geçitten geçmeye çalışan kamyonete yük treni çarptı: 1 ölü

Nazmi Yıldırım (50) idaresindeki ekmek yüklü kamyonete, Sülümenli beldesinde, bariyerleri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada Afyonkarahisar-Konya seferini yapan 36008 numaralı yük treni çarptı.



Aracı yaklaşık 500 metre trenin altında sürüklenen sürücü Yıldırım ağır yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Öte yandan, 6 Şubat'ta yine aynı yerde yük treninin, ekmek yüklü başka bir kamyonete çarpması sonucu sürücü ağır yaralanmıştı.

VİDEO: HEMZEMİN GEÇİTTEKİ KAZA KAMERADA (ŞUBAT 2020)

