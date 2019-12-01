Hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

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Yozgat'ta Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 2. Lig'de mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularını taşıyan minibüs, Aydıncık ilçesi Çökelek köyü yakınlarında dere yatağına devrildi.



Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.



Yaralılar, Çekerek ve Sorgun'daki hastanelere kaldırıldı.



Ordu Gençlerbirliği sporcularının, Yozgat'ta yapacakları maç için yola çıktıkları öğrenildi.

