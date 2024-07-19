Hepsi İstanbul'da ele geçirildi!1,5 ton kaçak midye

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Deniz Polisi tarafından düzenlenen operasyonda, yaklaşık 1 buçuk ton kaçak midye ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Hepsi İstanbul'da ele geçirildi!1,5 ton kaçak midye

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün saat 04.00 sıralarında devriye görevi sırasında Karaköy sahil kıyısında bir araca deniz canlısı yüklendiğini tespit etti.

Şüpheli araç durduruldu, sürücü Ö.A. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 70 çuval halinde yaklaşık 1,5 ton midye ele geçirildi.

Gözaltına alınan kaçak midye avcısı Ö.A.'ya 1380 sayılı su ürünleri kanuna göre ‘yasak yerde midye avcılığı yapmak' suçundan toplam 26 bin 242 lira para cezası kesildi. Ele geçirilen 1,5 ton civarındaki midyenin tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize geri döküldüğü belirtildi.

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