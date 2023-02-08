Hepsiemlak barınma ihtiyacı olan depremzedeler ve yuvasını açan hayırseverleri “Dostluk Çatısı” altında buluşturuyor

Hepsiemlak.com, 6 Şubat günü Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli gerçekleşen ve bölgede on şehirde yıkıma sebep olan depremler sonucu barınma ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza yardımcı olmak için “Dostluk Çatısı” projesini yayına aldı. Proje için hazırlanan internet sayfasını ziyaret eden ihtiyaç sahipleri ve hayırseverler sayfada yer alan ilgili formları doldurarak projede yer alabiliyor. Yuvasını afet zedelerle paylaşmak isteyen hayırseverler için herhangi bir bölge kısıtı olmayan projeye tüm Türkiye’den destek vermek mümkün.



Doldurulan formları tek tek inceleyerek gerekli kontrolleri yapan hepsiemlak müşteri hizmetleri ekibi, katılımcıları doğru şekilde eşleştirerek deprem sonrası yaşanan barınma sorununun çözümüne destek olmaya çalışıyor. Yayına çıktığı andan itibaren sosyal medyada yoğun ilgi toplayan projede yer almak için; www.dostlukcatisi.com sayfasini ziyaret edebilir ya da projenin daha fazla kişiye ulaşması için bu sayfayı kendi çevrenizle paylaşarak destek olabilirsiniz.